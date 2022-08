Jogador de rúgbi é suspenso por colocar mão entre as nádegas do adversário

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Corey Norman, jogador de rúgbi que defende o Toulouse Olympique, da França, ficará fora do restante da temporada da Super League, principal competição da modalidade na Europa, por conta de uma suspensão. O motivo que levou o júri a tomar tal decisão se deu após o atleta colocar a mão entre as nádegas de Oliver Holmes, seu adversário no confronto.

A atitude aconteceu na derrota do Toulouse Olympique para o Warrington Wolves, por 32 a 18, na última quinta-feira (11). No julgamento, Norman foi acusado de cometer um ato de grau F, ou seja, "Outro Comportamento Contrário".

Como resultado do processo, o australiano foi suspenso por oito partidas, o que significa que perderá todo o restante da atual temporada, além das quatro primeiras partidas da Super League em 2023. Além da suspensão, Corey Norman teve que pagar uma multa de 500 libras (R$ 3,1 mil na cotação atual).

"A filmagem do incidente mostra um movimento deliberado do braço esquerdo de Corey Norman e da mão sobre o topo de Oliver Holmes e em suas nádegas. A filmagem mostra uma colocação deliberada das mãos e dedos de Corey Norman nas nádegas e, juntamente com a reclamação imediata de Holmes, a reação de seu companheiro de equipe Danny Walker e a declaração de Holmes a que medimos respeito, estamos inteiramente satisfeitos com a decisão. Esta foi uma colocação intencional de uma mão entre as nádegas do jogador adversário e achamos que a acusação foi provada", disse o júri.