Jogador de Rúgbi é preso ao tentar engolir drogas para despistar polícia

No último domingo, o jogador de Rúgbi , Lewis Szewczyk, foi preso e condenado a 28 meses de prisão por traficar e tentar engolir embalagens de diversas drogas, enquanto fugia da polícia. As informações são do site Daily Mail.

O jogador vendia as drogas quando foi pego próximo a um parque infantil na cidade de Reading, na Inglaterra. Além da prisão, ele também terá que pagar uma multa no valor de R$ 13 mil.

O momento no qual Lewis era perseguido pelos agentes, por cima de casas e jardins, foi visto por testemunhas. Durante a detenção, o atleta tentou engolir os pacotes, mas foi aconselhado pelos policiais a não faze-lo. Ao todo, ele foi flagrado com 50 pacotes de crack, cocaína e heroína.

No vídeo é possível ouvir os policiais tentando convencê-lo a cuspir a droga depois que foi derrubado no chão. "Cuspa, cuspa, tem uma embalagem saindo da sua boca. Mais 20 embalagens não vão fazer diferença na prisão, entendeu? Não vai fazer nenhuma diferença agora para você", apontou os agente.