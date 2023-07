Jogador de 19 anos é encontrado esquartejado após uma semana desaparecido

No ano passado, o jogador havia conquistado outros dois truféus representando a cidade. Ele conquistou a primeira fase da liga Terrão MS e a Copa Conesul, ambas no futebol de campo.

Na quarta (5), o delegado do Defron vai se pronunciar sobre o caso. Ele concederá entrevista coletiva na Câmara Municipal da cidade no período da tarde —os familiares afirmaram que receberam poucas atualizações sobre a morte.

A última notícia que a família teve de Hugo é que ele foi para a casa da ex-namorada. Na manhã do dia 25, o jogador chegou a pegar carona de moto com um amigo para voltar à sua cidade e passar na residência da ex.

Hugo foi identificado por uma tatuagem no braço. O jovem, que atuava em times representando a cidade, tinha feito uma homenagem e tatuado o nome do pai.

A cabeça e outras partes não foram encontradas com o restante, conforme contou Andressa Skulny, prima de Hugo. As buscas, que começaram ontem (2), ainda seguem na área.

O corpo do jovem foi localizado em pedaços no Rio Iguatemi, que fica a cerca de 15 km da cidade. Foi realizada uma operação conjunta entre Corpo de Bombeiros, Defron (Delecia de Repressão aos Crimes de Fronteira), patrulha rural e polícias Civil e Militar.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.