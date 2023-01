Jogador da NFL tem lesão assustadora durante jogo; o que se sabe sobre

Wide receiver é uma posição de ataque no futebol americano, considerada chave para que os times marquem mais pontos. Eles se posicionam nas asas (extremidades) no início de cada ação -daí vem o nome.

Antes de defender o time da Flórida, jogou pelo Atlanta Falcons. Ele foi uma escolha do draft da sexta rodada da LSU (Universidade do Estado da Luisiana), em 2018;

É o wide receiver do Tampa Bay Buccaneers desde março do ano passado;

Concussão é qualquer lesão no cérebro que muda o seu funcionamento normal de forma temporária ou permanente. Infelizmente não é um tipo de lesão rara no futebol americano -até por esse motivo a NFL tem um código de conduta de como agir quando isso acontece.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.