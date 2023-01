Jogador da NFL foi ressuscitado duas vezes e segue em estado crítico na UTI

O jogo foi paralisado com seis minutos restantes no primeiro quarto, e os Bengals vencendo por 7 a 3.

Dorrian Glenn, tio do jogador, disse à ESPN americana que Hamlin foi ressuscitado uma vez no gramado do Estádio Paycor e outra já no Centro Médico da Universidade de Cincinnati.

