Jogador da NFL é multado após apoiar torcida que jogou lixo nos árbitros

Os objetos atirados em campo acertaram, inclusive, um dos melhores jogadores do Dallas, o defensor Demarcus Lawrence. Agora, com o Dallas eliminado após a derrota por 23 a 17, o time terá um hiato de oito meses sem jogos oficiais.

O Dallas Cowboys recebeu, no último domingo (16), o San Francisco 49ers e, com algumas decisões polêmicas no final do jogo, foi eliminado. Na saída de campo, os árbitros da partida foram alvos de objetos arremessados pela torcida do Dallas.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dak Prescott, quarterback do Dallas Cowboys, time da NFL, foi multado pela liga em cerca de R$ 136 mil após apoiar torcedores que jogaram lixo nos árbitros depois da eliminação do time, em casa, para o San Francisco 49ers.

