Jogador da NBA é acusado de agredir filho de apenas seis anos

Allexis relata que no dia 6 de fevereiro a criança apresentava hematomas e marcas após visitar a casa do jogador dos Kings. Ela também diz que seu filho sofreu pressão psicológica por conta do TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), e que ele teria sido vítima de bullying.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No início desta semana, o Sacramento Kings havia anunciado que Richaun Holmes perderia o restante da temporada por motivos pessoais. No entanto, agora veio à tona que o jogador foi acusado por sua ex-esposa, Allexis Holmes, de violência doméstica contra o filho, de apenas seis anos.

