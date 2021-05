Jogada dos Nets termina com enterrada espetacular de Durant na NBA

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Brooklyn Nets venceu o Cleveland Cavaliers por 123 a 109 neste domingo (16) pela NBA. A partida ficou marcada por uma série de lances espetaculares, principalmente de um dos nomes do jogo, que foi Kevin Durant.

Em uma das oportunidades, os Nets protagonizaram um contra-ataque que terminou com uma cesta surpreendente por parte do experiente jogador.

Tudo começou com uma bola recuperada por Blake Griffin, que deu um passe de costas para Kyrie Irving, que ligou Mike James. Ao notar que Durant estava atrás, o camisa 55 acertou a tabela e deixou nas mãos do companheiro para marcar uma cesta espetacular, que levou todos os presentes no Barclays Center ao delírio.

O Brooklyn terminou a conferência em segundo lugar com vaga garantida nos playoffs, seu adversário será a equipe do play-in (a que se classificar como 7º - vencedor do confronto 7º x 8º no play-in).