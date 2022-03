João Pedro briga por espaço na lateral e tenta convencer VP no Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Único lateral-direito com condições de jogo para a estreia do Corinthians na Copa Libertadores, na próxima terça-feira (5), João Pedro ainda é visto sob certa desconfiança no CT Joaquim Grava. Para o jogo diante do Always Ready, na Bolívia, o atleta compete com o zagueiro João Victor e com o volante Du Queiroz pela posição de titular e tenta convencer o técnico Vítor Pereira de que merece uma chance.

Emprestado pelo Porto ao Corinthians até o meio desta temporada, João Pedro soma apenas quatro jogos pelo Timão e menos de 200 minutos em campo. Desde que assinou com o clube, o lateral passou pelas mãos de Sylvinho, Fernando Lázaro e agora Vítor Pereira. Com os três treinadores foi preterido por algum atleta de outra posição em um momento em que Fagner não esteve apto a entrar em campo.

Os relatos no CT Joaquim Grava são de que João Pedro possui grande facilidade no apoio e na construção das jogadas ofensivas. Defensivamente, no entanto, o jogador ainda apresenta dificuldades no encaixe com os zagueiros e está longe de ser um bom marcador. Por isso, ainda não ganhou tanto tempo em campo e não se firmou no elenco do Corinthians.

No último domingo, inclusive, quando Fagner deixou o gramado ainda nos primeiros minutos do Majestoso, após sofrer lesão muscular na coxa esquerda, Vítor Pereira optou em mandar Robson Bambu a campo e improvisar o zagueiro João Victor como lateral-direito durante praticamente os 90 minutos do clássico no Morumbi.

O elenco apoia João Pedro e reconhece seu esforço diário nos treinamentos. O lateral está longe de ser uma unanimidade no Corinthians e dificilmente terá seu contrato renovado até o fim desta temporada. Apesar disso, está nos planos da comissão técnica para a disputa da Copa Libertadores e briga por uma vaga como titular na Bolívia.

O titular Fagner está em tratamento da lesão muscular e dificilmente reunirá condições de ser relacionado, embora o Corinthians ainda o trate como dúvida. Neste cenário e com o desejo de Vítor Pereira de mudar a formação do Alvinegro para o início da Copa Libertadores, João Pedro pode beliscar uma vaga e atuar na estreia do Timão na principal competição da temporada —situação que apenas depende de seu desempenho nos treinamentos que ainda restam antes da viagem a La Paz.