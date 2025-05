João Fonseca explica choro após vitória em Roland Garros

PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - João Fonseca venceu o francês Pierre-Hugues Herbert por 3 sets 0 e avançou à terceira rodada de Roland Garros, nesta quinta-feira (29). Após a partida, ainda em quadra, o brasileiro chorou.

Fonseca disse que foi surpreendido pela presença da avó paterna, Ana, na quadra para abraçá-lo. "Eu nunca tinha visto ela chorar desse jeito", afirmou à Folha após a partida. "Foram muitas emoções. Chegar à terceira rodada. Quando minha avó entrou na quadra, estava chorando. E é aniversário da minha mãe, o que torna mais especial."

"Estou feliz com a forma como lidei com essa pressão. Acho que foi um dos motivos de eu ter ficado emocionado. Consegui lidar com isso depois de não ter feito bons torneios. Só nós jogadores sabemos pelo que a gente passa. Ainda mais os jovens que chegam. Essa pressão, apesar de ser boa por uma parte, por outro lado pesa."

Fonseca disse que de fato a coragem foi importante na vitória. "Os brasileiros acham um jeito de se administrar nas horas importantes. Eu tentei ser corajoso. No tie-break do segundo set estava 3 a 0, eu dei ótimos golpes. Acho que essa é a diferença entre os melhores e o top 50. Os melhores precisam ser corajosos e saber jogar nos momentos importantes.

Sobre a pressão da torcida francesa, ele brincou: "Eu venho do Brasil, fui a vários jogos de futebol. É barulhento. Brasileiros são barulhentos. Eu respeito. A rivalidade entre as torcidas foi superlegal de ver. Espero que respeitem mais entre os saques e durante os pontos, mas para mim está OK."

"Depois do jogo, estou me sentindo bem. Houve mais tensão que no primeiro jogo. Os dois primeiros sets foram longos demais. Foi duro, mas estou me sentindo bem, se tivesse que jogar mais dois sets, eu jogaria. Meu fisioterapeuta está fazendo um bom trabalho", concluiu.

*

JOÃO FONSECA EM 2025

- Vitórias: 11

- Derrotas: 7

- Títulos principais: 1 (ATP Buenos Aires)

- Premiação: 471.694 dólares (R$ 2,7 milhões)

TORNEIOS DISPUTADOS

- Aberto da Austrália: queda na 2ª rodada

- ATP 250 Buenos Aires: campeão

- ATP 500 Rio de Janeiro: queda na 1ª rodada

- ATP Masters 1000 Indian Wells: queda na 2ª rodada

- Challenger Pheonix: campeão

- ATP Masters 1000 Miami: queda na 3ª rodada

- ATP Masters 1000 Madrid: queda na 2ª rodada

- Challenger Estoril: queda na 1ª rodada

- ATP Masters 1000 Roma: queda na 1ª rodada

Até 29.mai.25