João Félix marca com passe de Raphinha, mas Barça cede empate ao Valencia

Com o resultado, o Barcelona vai a 35 pontos, passa o Atlético de Madri e sobe para a terceira colocação, mas perde a chance de se aproximar da ponta. O vice-líder Real Madrid tem 39 pontos e joga amanhã. O surpreendente Girona, líder do campeonato, tem 41 e fecha a rodada na segunda-feira.

João Félix abriu o placar com assistência de Raphinha, que tabelou e fez bela jogada com De Jong. Guillamón deixou tudo igual com chute colocado no ângulo, golaço!

