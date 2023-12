João Chianca sofre grave acidente no Havaí e é socorrido por surfistas

No momento em que foi resgatado da água, Chianca estava apagado. Aos poucos, ele foi reanimado e voltou a falar, enquanto estava sendo socorrido pelo salva-vidas, segundo o fotógrafo Bruno Lemos, que registrou imagens do incidente.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O surfista brasileiro João 'Chumbinho' Chianca sofreu um grave acidente neste domingo (3) durante um treino em Pipeline, no Havaí. Ele foi resgatado da água por vários surfistas que estavam no local, e, posteriormente, pela equipe médica.

