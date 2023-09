João Carlos Cavalo se despede e deixa o comando técnico do Nacional

Manaus/AM - O Nacional FC terá um novo treinador em 2024. Por meio da conta pessoal no Instagram, João Carlos Cavalo se despediu e confirmou o fim do ciclo no comando técnico do Leão da Vila Municipal nesta terça-feira (12). Ele foi contratado para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro e acabou parando nas oitavas de final da competição.

Os números da segunda passagem de Cavalo pelo Naça contabilizam 18 jogos, com 11 vitórias, três empates e quatro derrotas. Foram 28 gols marcados e 13 sofridos. A equipe terminou a primeira fase como líder da chave A1 e com a vice-liderança geral da quarta divisão, com 30 pontos. No mata-mata, o Naça passou do Parnahyba-PI, mas foi eliminado para o Bahia de Feira-BA.

Cavalo agradeceu diretamente ao presidente Augusto Ferraz pela oportunidade, estendeu o recado aos atletas e funcionários do clube. Assim como o treinador, o preparador de goleiro Iúna Santos e o preparador físico Xandão Almeida também vão buscar novos ares.

Com informações da assessoria