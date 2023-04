Joana Sanz nega acordo para Daniel Alves deixar prisão e acusa jogador

A reportagem apurou que o documento apresentado pela defesa tinha anexado arquivos com capturas de tela do vídeo da discoteca Sutton.

Sanz estaria recebendo dinheiro de Daniel para adiar a separação, uma vez que a defesa do jogador utiliza o casamento com uma espanhola como prova à Justiça de que ele não pretende fugir do país.

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Joana Sanz usou as redes sociais para negar que tenha feito um acordo com Daniel Alves para atrasar o pedido de divórcio e assim ajudá-lo a deixar a prisão. Ela afirmou ainda que ele vem negando o divórcio e que isso tem atrasado o processo de separação.

