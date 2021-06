Jô supera Dentinho e se torna o artilheiro do Corinthians no século 21

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O centroavante Jô ultrapassou Dentinho e se tornou o maior artilheiro do Corinthians no século 21. Com o gol anotado na tarde deste domingo (27), diante do Fluminense, em São Januário, o camisa 9 do Timão enumerou seu 56º gol pelo Alvinegro e lidera a lista de forma isolada.

O gol de Jô foi marcado de pênalti, após falta cometida em Gustavo Mosquito dentro da área. Foi o segundo gol seguido do centroavante no Campeonato Brasileiro, já que marcou na última quinta, contra o Sport, na Neo Química Arena.

A boa fase acontece em um momento chave para o jogador com a camisa do Corinthians. Afinal, o centroavante não marcava desde o fim do mês de maio e, no último fim de semana, foi pivô de uma polêmica com a torcida corintiana pela escolha de uma chuteira com a tonalidade verde — o que não foi bem recebido nas redes sociais.

Revelado nas categorias de base do Corinthians, Jô soma três passagens pelo clube do Parque São Jorge, com quatro títulos conquistados (Brasileirão de 2005 e 2017, e Paulistão de 2003 e 2017). A estreia do centroavante aconteceu na temporada 2003, na época com 16 anos.

Os artilheiros do Corinthians no século 21:

1º - Jô - 56 gols em 238 jogos

2º - Dentinho - 55 gols em 187 jogos

3º - Paolo Guerrero - 54 gols em 130 jogos

4º - Gil* - 53 gols em 241 jogos

5º - Liedson - 50 gols em 111 jogos

6º - Jadson - 50 gols em 245 jogos

7º - Tevez - 46 gols em 78 jogos

8º - Chicão - 42 gols em 245 jogos

9º - Elias - 41 gols em 253 jogos

10º - Ángel Romero - 38 gols em 222 jogos

*O atacante Gil soma, ao todo, 57 gols com a camisa do Corinthians em 263 partidas — 22 delas, no entanto, foram disputadas no ano 2000.