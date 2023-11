Jefferson Oliveira renuncia à presidência do Rio Negro

Manaus/AM - A dois meses do início do Campeonato Amazonense 2024, Jefferson Oliveira renunciou à presidência do Rio Negro. A renúncia do agora ex-presidente ocorre após 25 dias da decisão da Justiça do Amazonas que afastou toda diretoria do Galo da Praça da Saudade, por má administração e violações ao estatuto do clube.

Jefferson aponta razões de cunho pessoal para a renúncia e pede desculpas pela decisão. De a acordo com informações apuradas pela jornalista Larissa Balieiro, um interventor já foi definido para assumir a direção do clube, assim como indicado na mesma decisão judicial que afastou a diretoria rio-negrinha.

Após ação ajuizada por quatro sócios do clube, no dia 27 de outubro, a juíza Kathleen dos Santos Gomes determinou o afastamento da diretoria do Rio Negro, por 90 dias. Além disso, a magistrada indicou que fosse escolhido um interventor associado ao clube, para que, durante esses três meses, regularize o quadro societário, produza relatório da situação fiscal, financeira, administrativa e social do clube, exerça a administração diária e convoque novas eleições para o conselho diretor.