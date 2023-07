JEAs 2023 estreia com oito das 20 modalidades da competição em Manaus

Manaus/AM - A 44ª edição dos Jogos Escolares do Amazonas (JEAs) foi aberta nessa quinta-feira (13) com disputas nas modalidades badminton, basquetebol, futebol, futsal, handebol, tênis de mesa, voleibol e xadrez. No total, o evento reunirá mais de 7,6 mil atletas de 36 municípios do Amazonas em competições realizadas em quadras, campos e arenas da capital, Manaus.

No basquete, 39 equipes estiveram na quadra do Nininberg Guerra, na zona Oeste de Manaus. Neste primeiro dia de competição, todas as quatro categorias inscritas estrearam, entre o infantil masculino, infantil feminino, juvenil masculino e juvenil feminino.

“O índice técnico melhorou bastante nesta edição do JEAs. É possível ver a mudança de visão dos atletas sobre o esporte e isso é gratificante para a gente que gosta do basquete. A participação no interior também aumentou muito, o que melhora a competitividade do campeonato”, destacou o coordenador da modalidade no JEAs, professor Charle Badr.

Representando o município de Lábrea (distante 702 quilômetros de Manaus), o aluno João Amorim, 16, contou que a delegação dele enfrentou mais de 30 horas de estrada para competir na 44ª edição do JEAs.

“A ansiedade da estreia, tanto pela nossa primeira partida, quanto pelo nosso primeiro JEAs, pode nos atrapalhar, mas acredito que nos sairemos muito bem. A gente é uma seleção bem forte, porque treinamos muito. No fim, não é só sobre basquete, e sim pelo estilo de vida que o esporte nos proporciona”.

A seleção de Lábrea é composta por alunos do Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Agostinho Ernesto de Almeida, do Instituto Federal do Amazonas (Ifam-AM) Campus Lábrea e da Escola Estadual Educandário Santa Rita.

Os jogos classificatórios do basquetebol seguem até o próximo dia 19 de julho. Já na modalidade basquete 3×3, as 47 equipes inscritas vão à quadra neste sábado (15), com oito municípios do Estado representados pelos atletas.

Badminton

Em ascensão no Amazonas, o esporte reúne, nesta edição do JEAs, a maior quantidade de atletas inscritos em toda a história da competição, com 97 alunos confirmados.

De acordo com a aluna Ana Clara Araújo, de 17 anos, da Escola Estadual (EE) Francisco das Chagas Souza de Albuquerque, que disputa o JEAs desde 2018 e que também acumula experiência em competições nacionais, é visível o crescimento. A modalidade encerra as atividades nesta sexta-feira (14), com as finais nas categorias do juvenil masculino e feminino.

“O badminton está tendo muito mais visibilidade entre os jovens, que estão vendo que é possível crescer cada vez mais nesse esporte. É um esporte muito difícil, que exige muito da gente, e é isso que tenho percebido, muito esforço e dedicação”.

No infantil, os alunos da rede estadual conquistaram seis das oito medalhas possíveis. Medalha de ouro com a aluna Yandra Vitória, de 13 anos, da EE Cacilda Braule Pinto; prata com os alunos Madson Barbosa, também de 13, da EE Cacilda Braule Pinto e Emily Benevides, de 14 anos, da EE Eunice Serrano; bronze com os estudantes Adriel Lima, de 13 anos, da EE Cacilda Braule Pinto, Kamile Eduarda, de 14, da EE Fueth Paulo Mourao e a Gabrielly Nobre, de 12 anos, da EE Cacilda Braule Pinto.