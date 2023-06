JC segura 0 a 0 com o Fluminense no RJ, e leva decisão pelo acesso à A1 para Itacoatiara

Neste domingo (4), o JC FC garantiu que está a uma vitória de chegar à elite do futebol brasileiro feminino. Jogando no estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, as Tigresas do Norte empataram em 0 a 0 com o Fluminense, pelo jogo de ida das quartas de final da Série A2 do Campeonato Brasileiro.

A equipe de Itacoatiara passou pelo quinto jogo seguido sem sofrer gol na competição, e vai definir a vaga nas semifinais e na Série A1 em casa, na próxima semana.

O jogo de volta acontece no próximo domingo (11), às 15h (de Manaus), no estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara. Uma vitória simples para qualquer um dos lados garante o acesso à Série A1 e a vaga nas semifinais. Em caso de empate, o vencedor será conhecido após disputa de pênaltis