Jardine convoca Gerson e Pedro para preparação da seleção olímpica

Jardine também não confirmou que Neymar estará vestindo a camisa do Brasil na Olimpíada, mas se mostrou confiante na resolução da questão - o calendário da seleção principal e a diretoria do PSG podem ser obstáculos para a liberação do atacante.

"Eu sou um profissional que a minha maior experiência é trabalhar com base e com jogadores em formação, em todos os sentidos. A gente acredita muitas vezes que o erro faz parte. Nós erramos muito, os jogadores erram. A gente espera que o Gerson tenha amadurecido. É um passado até distante para ele, vejo ele em um momento maravilhoso", iniciou.

Ao ser questionado sobre a garantia de participação do jogador com o grupo, Jardine se mostrou esperançoso de que o jogador "tenha amadurecido".

