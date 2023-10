Japinha fatura a prata no skate park

No rodada final, Japinha teve a chance de buscar o ouro, após tombo de Nye logo no início, mas acabou caindo no final da prova.

O brasileiro caiu duas vezes: logo no início da primeira volta e no fim da terceira.

SANTIAGO, CHILE, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Augusto Akio, o Japinha, conquistou a prata no skate park dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. No feminino, pela manhã, Raicca Ventura também conquistou o vice na modalidade.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.