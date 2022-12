Japão x Croácia tem primeira prorrogação e disputa de pênaltis da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O duelo entre japoneses e croatas ficou no empate de 1 a 1 no tempo normal e foi estendido pela primeira prorrogação da Copa do Mundo de 2022, nesta segunda-feira (5).

No tempo extra, o jogo continuou empatado, resultando na estreia das disputas de pênalti no Qatar.

Contando esta, houve 72 prorrogações desde a primeira edição do torneio, em 1930. Destas, 30 chegaram aos pênaltis.

As duas edições com mais prorrogações foram a do Brasil, em 2014, e da Itália, em 1990, com 8 cada.

O jogo desta segunda decide o adversário de Brasil ou Coreia do Sul, que jogam ainda hoje, às 16h.