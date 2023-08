Japão vence a Noruega e garante classificação para as quartas de final

Your browser does not support the video tag.





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Japão venceu a Noruega por 3 a 1 em jogo tranquilo neste sábado (5), no Wellington Regional, na Nova Zelândia. Agora, a equipe asiática avança para as quartas de final e enfrentará a vencedora do duelo entre Estados Unidos e Suécia, que será disputado no domingo (6).

Campeão da Copa do Mundo feminina em 2011 e vice-campeão em 2015, o Japão está entre as potências do futebol feminino.

Aos 15 minutos do primeiro tempo, o Japão saiu na frente após a jogadora Ingrid Engen, da Noruega, marcar um gol contra. Em seguida, a seleção europeia reagiu e empatou aos 20 minutos, com gol de cabeça da norueguesa Guro Reiten.

No segundo tempo, o Japão marcou aos 10 minutos, com gol de Risa Shimizu. Já mais para o fim da partida, a artilheira japonesa Hinata Miyazawa fez o terceiro para sacramentar a vitória do time.

Na outra partida do dia, a Espanha goleou a Suíça por 5 a 1 no estádio Eden Park.

Nesta Copa, o Japão avançou ao mata-mata com a melhor campanha do Grupo C, com 9 pontos, além de golear a Espanha, por 4 a 0. Apenas três seleções avançaram com 100% de aproveitamento: Japão, Inglaterra e Suécia.

Vice-campeã da primeira Copa de Mundo, em 1991, e campeã da segunda, em 1995, a Noruega buscava se reencontrar com os dias de glória, mas não conseguiu derrotar o time asiático.

A melhor campanha mais recente da equipe europeia foi em 2007, quando acabou em quarto após ser derrotada pelos EUA. Na semifinal, caiu diante da Alemanha.

Nesta edição, sofreu para passar da fase de grupos. Perdeu na estreia para a Nova Zelândia, empatou com a Suíça e só avançou após vitória sobre Filipinas.

JAPÃO

Yamashita; Takahashi, Kumagai e Minami; Shimizu, Nagano, Hasegawa e Endo; Fujino, Miyazawa e Tanaka (Ueki). Técnico: Futoshi Ikeda

NORUEGA

Mikalsen; Bjelde (Horte), Mjelde, Harviken e Hansen (Ada Hagenberg); Risa (Maanun), Engen e Reiten; Graham Hansen, Haavi (Saevik) e Haug. Técnica: Hege Riise

Estádio: Wellington Regional, em Wellington (Nova Zelândia)

Público: 33.042

Arbitragem: Edina Alves Batista (Brasil)

Assistentes: Neuza Back e Leila Cruz (ambas do Brasil)

Gols: Engen (NOR), contra, aos 15', e Reiten (NOR), aos 20' minutos do primeiro tempo; Shimizu (JAP), aos 5', e Miyazawa (JAP), aos 36' segundo tempo.