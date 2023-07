Japão mostra categoria, domina Zâmbia e faz 5 a 0

As Nadeshiko aplicaram a maior goleada da Copa do Mundo Feminina da Fifa até aqui contra as estreantes africanas

Hamilton/Nova Zelândia - A renovada seleção do Japão mandou um recado ao restante da concorrência em sua estreia pela Copa do Mundo Feminina da Fifa 2023. Neste sábado, no estádio de Waikato, a equipe asiática foi dominante contra Zâmbia, venceu por 5 a 0, informou a Fifa*.

E pensar que as Nadeshiko ainda poderiam ter feito muito mais no complemento da primeira rodada do Grupo C - elas tiveram ainda dois gols anulados em marcações precisas de impedimento.

Mas, tudo bem, claro: o placar construído contra o selecionado africano, que fez sua primeira partida pelo Mundial, valeu a liderança na chave - na véspera, a Espanha havia batido a Costa Rica por 3 a 0, diz a Fifa.

Fora o placar, causou ainda melhor impressão o futebol apresentado pelo Japão, com trocas de passe bastante envolventes e verticais, com categoria e velocidade, diz a Fifa.

Além do desempenho coletivo, a torcida japonesa também pode aplaudir as finalizações precisas da meio-campista Hinata Miyazawa. A jovem jogadora de 23 anos anotou dois gols e empatou com a atacante americana Sophia Smith na disputa pela Chuteira de Ouro adidas.

Gols: Hinata Miyazawa (43' e 62'), Mina Tanaka (55'), Jun Endo (71'), Riko Ueki (90+1')

Outras partidas

Além da Zâmbia, as Filipinas e o Vietnã também perderam em suas primeiras partidas pelo Mundial. Isso quer dizer que as estreantes na Copa do Mundo Feminina de 2023 ainda não somaram nenhum ponto neste torneio.

(*) Informações da Fifa