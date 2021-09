Japão desiste de sediar o Mundial de Clubes em 2021

O Japão recebeu as Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio nos últimos meses. Os eventos foram realizados sem a presença do público.

O torneio está previsto para ser disputado entre 9 e 19 de dezembro. Segundo a agência japonesa, a JFA abriu mão de receber a disputa por causa do risco de aumento de casos de coronavírus no país e dificuldade de obter lucro com uma provável limitação de espectadores nos estádios.

