Japão conquista sua primeira medalha de ouro nas Olimpíadas com o judô

No Mundial de 2014, o japonês chamou a atenção por ter lutado sem um dente da frente que perdeu logo na primeira luta, após bater com a boca no joelho de seu adversário búlgaro, Yanislav Gerchev.

Takato confirmou o favoritismo que carregou para os Jogos. Tricampeão mundial de judô, ele também havia sido considerado favorito nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, mas acabou ficando com o bronze e, em seu país, alguns veículos classificaram o resultado como "humilhante".

Os japoneses já haviam tido a oportunidade de conquistar o ouro no feminino, mas Funa Tonaki perdeu na final para Distria Krasniqi, de Kosovo, e ficou com a prata.

Yeldos Smetov, do Cazaquistão, conquistou a medalha de bronze ao vencer Tornike Tsjakadoea, da Holanda, também no "ponto de ouro". O outro bronze foi para o francês Luka Mkheidze, que superou o sul-coreano Kim Won-Jin.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Anfitrião das Olimpíadas, o Japão conquistou sua primeira medalha de ouro e ela veio através do judô. Na categoria ligeiro, Takato Naohisa venceu Yang Yung Wei, de Taiwan, no "golden score" após o adversário receber sua terceira punição, o que equivale a um ippon.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.