Japão cancela GP de F-1 pela 2ª vez devido à Covid-19

O Grande Prêmio de Fórmula 1 do Japão foi cancelado pela 2ª vez devido à pandemia do coronavírus. Os organizadores do evento anunciaram a decisão nesta quarta-feira (08).

De acordo com a Agência brasil, o governo japonês anunciou que ampliará o estado de emergência sanitária para conter o avanço da doença, a uma semana do início dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. A previsão inicial era encerrar o estado de emergência no próximo dia 31, mas o governo decidiu estender as medidas para outras regiões e prosseguir com o controle até 12 de setembro.