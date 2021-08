Japão amplia estado de emergência para regiões próximas a Tóquio

No total, segundo boletim do comitê, 284 pessoas relacionadas aos Jogos foram infectadas –27 são atletas.

O aumento das infecções no Japão com a disseminação da variante delta, mais transmissível, em meio aos Jogos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a disseminação do coronavírus, o Japão ampliou o estado de emergência para regiões próximas a Tóquio. A medida inclui as prefeituras de Osaka, Chiba, Kanagawa e Saitama.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.