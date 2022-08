Janela se fecha com mais de 100 chegadas à Série A

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A segunda janela de transferências no Brasil fechou nesta segunda-feira (15) com mais de cem chegadas no mercado da bola, considerando apenas clubes da Série A do Brasileiro. O empréstimo foi modelo preferido e o mercado internacional estava em alta.

Em levantamento da reportagem considerando apenas jogadores na rotação dos times principais que defendem, foram 109 chegadas nos clubes da primeira divisão. O processo de desligamentos é menor -mas não muito. Foram 94 saindo da Série A.

A soma de chegadas e saídas não constitui um número total de negociações pois o mesmo jogador pode ter sido liberado por um clube e contratado por outro da mesma divisão, alterando a soma final. E ainda há espaço para mudanças nos elencos: jogadores que rescindiram contrato com a janela de transferências aberta ainda podem ser registrados.

QUEM MAIS CONTRATOU

Entre os 20 clubes da Série A, quem mais se reforçou nesta janela de transferências foi o Atlético-GO, com 11 contratações. O time goiano firmou chegadas de atletas para todos os setores do campo. Teve dois goleiros, zagueiros, lateral, meio-campista e atacante.

QUEM MENOS CONTRATOU

Por outro lado, quem não quis encher o grupo foi o Athletico-PR. O time já tinha investido alto na janela de transferências passada e agora segurou um pouco. O clube de Felipão concluiu só duas chegadas nesta janela: Fernandinho e Alex Santana.

EMPRÉSTIMOS EM ALTA

O modelo de contratação preferido pelos clubes nesta janela de transferências é o empréstimo. Foram 41 acordos neste perfil, totalizando 37,6 %. Ainda houve 37 acordos em definitivo - considerando compra de direitos ou liberação com contrapartida, e 31 negociações sem custos.

DEMISSÕES

O time que mais se desfez de seus jogadores em negociações neste meio de temporada foi o Internacional. Até agora, 14 jogadores deixaram o grupo de Mano Menezes. Por outro lado, Ceará e Coritiba liberaram só um jogador cada.

MERCADO INTERNACIONAL É A PREFERÊNCIA

As equipes da Série A preferiram se reforçar com jogadores que atuam fora do país. Independentemente do modelo do acordo, o último clube antes da contratação era estrangeiro em 64 negociações, totalizando 58,7%. O número é puxado pelo Botafogo, que teve a chegada de nove jogadores vindos de fora do país.

POUCOS ESTRANGEIROS

Apenas 25 estrangeiros foram contratados pelos brasileiros da primeira divisão nessa janela de transferências. O total corresponde a 23%.

COMPRADORES

Red Bull Bragantino e Palmeiras só firmaram chegadas com compras. O Massa Bruta firmou com Kawê (América-MG), DG (Ponte Preta) e Wérik Popó (Oeste), enquanto o Verdão contratou Merentiel (Defensa y Justicia), López (Lanús) e Bruno Tabata (Sporting).

Dos 20 clubes da Série A do Brasileirão, 12 contrataram mais jogadores do que liberaram nesta janela de transferências.

*

QUEM CHEGOU NOS 20 TIMES DA SÉRIE A

AMÉRICA-MG (4)

Emanuel Martínez

Ricardo Silva

Martín Benítez

Gonzalo Mastriani

ATHLETICO-PR (2)

Fernandinho

Alex Santana

ATLÉTICO-GO (11)

Pedro Paulo

Diogo Loureiro

Ricardinho

Peglow

Kelvin

Willian Maranhão

Rhaldney

Lucas

Klaus

Emerson Santos

Camutanga

ATLÉTICO-MG (4)

Jemerson

Pavon

Alan Kardec

Pedrinho

AVAÍ (10)

Pablo Dyego

Sarará

Raphael Rodrigues

Wellington Nascimento

Lucas Silva

Natanael

Nathan

Thales Oleques

Igor Bohn

Paolo Guerrero

BOTAFOGO (9)

Adryelson

Fernando Marçal

Danilo Barbosa

Eduardo

Gabriel Pires

Jacob Montes

Luis Henrique

Tiquinho Soares

Júnior Santos

CEARÁ (4)

Diego Rigonato

Jhon Vazquez

Guilherme Castilho

Jô

CORINTHIANS (4)

Balbuena

Fausto Vera

Ramiro

Yuri Alberto

CORITIBA (9)

Gabriel Vasconcelos

Rafael Santos

Germán Pérez

Jesus Trindad

Bruno Gomes

Matheus Cadorini

Boschilia

Jhon Chancellor

Jean Carlos Diaz

CUIABÁ (3)

Gabriel Pirani

Deyverson

Sidicley

FLAMENGO (4)

Vidal

Cebolinha

Pulgar

Varela

FLUMINENSE (3)

Alan

Marrony

Michel Araújo

FORTALEZA (8)

Galhardo

Lucas Sasha

Pedro Rocha

Luan Polli

Brítez

Fabricio Baiano

Otero

Caio Alexandre

GOIÁS (7)

Marquinhos Gabriel

Jhonny Lucas

Breno

Lucas Halter

Sávio

Marco Antonio

Danilo Cardoso

INTER (4)

Igor Gomes

Braian Romero

Mikael

Weverton

JUVENTUDE (7)

Bruno Nazário

Vitor Leque

Anderson Leite

Ygor Nogueira

Pegorari

Felipe Pires

Renato Chaves

PALMEIRAS (3)

Miguel Merentiel

Flaco López

Bruno Tabata

RED BULL BRAGANTINO (3)

Kawê

DG

Wérik Popó

SANTOS (5)

Nathan

Gabriel Carabajal

Luan

Soteldo

Alex

SÃO PAULO (5)

Marcos Guilherme

Felipe Alves

Galoppo

Bustos

Ferraresi

*

Colaboraram: Diego Iwata, Lucas Musetti, Arthur Sandes, Thiago Braga, Victor Martins, Alexandre Araújo e Eduardo Nunes.