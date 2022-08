Janela se fecha com mais de 100 chegadas à Série A

PORTO ALEGRE/RS - A segunda janela de transferências no Brasil fechou nesta segunda-feira (15) com mais de cem chegadas no mercado da bola, considerando apenas clubes da Série A do Brasileiro. O empréstimo foi modelo preferido e o mercado internacional estava em alta.

Em levantamento da reportagem considerando apenas jogadores na rotação dos times principais que defendem, foram 109 chegadas nos clubes da primeira divisão. O processo de desligamentos é menor —mas não muito. Foram 94 saindo da Série A.

A soma de chegadas e saídas não constitui um número total de negociações pois o mesmo jogador pode ter sido liberado por um clube e contratado por outro da mesma divisão, alterando a soma final. E ainda há espaço para mudanças nos elencos: jogadores que rescindiram contrato com a janela de transferências aberta ainda podem ser registrados.

Quem mais contratou

Entre os 20 clubes da Série A, quem mais se reforçou nesta janela de transferências foi o Atlético-GO, com 11 contratações. O time goiano firmou chegadas de atletas para todos os setores do campo. Teve dois goleiros, zagueiros, lateral, meio-campista e atacante.

Quem menos contratou

Por outro lado, quem não quis encher o grupo foi o Athletico-PR. O time já tinha investido alto na janela de transferências passada e agora segurou um pouco. O clube de Felipão concluiu só duas chegadas nesta janela: Fernandinho e Alex Santana.

Empréstimos em alta

O modelo de contratação preferido pelos clubes nesta janela de transferências é o empréstimo. Foram 41 acordos neste perfil, totalizando 37,6 %. Ainda houve 37 acordos em definitivo — considerando compra de direitos ou liberação com contrapartida, e 31 negociações sem custos.

Demissões

O time que mais se desfez de seus jogadores em negociações neste meio de temporada foi o Internacional. Até agora, 14 jogadores deixaram o grupo de Mano Menezes. Por outro lado, Ceará e Coritiba liberaram só um jogador cada.

Mercado internacional é a preferência

As equipes da Série A preferiram se reforçar com jogadores que atuam fora do país. Independentemente do modelo do acordo, o último clube antes da contratação era estrangeiro em 64 negociações, totalizando 58,7%. O número é puxado pelo Botafogo, que teve a chegada de nove jogadores vindos de fora do país.

Poucos estrangeiros

Apenas 25 estrangeiros foram contratados pelos brasileiros da primeira divisão nessa janela de transferências. O total corresponde a 23%.

Compradores

Red Bull Bragantino e Palmeiras só firmaram chegadas com compras. O Massa Bruta firmou com Kawê (América-MG), DG (Ponte Preta) e Wérik Popó (Oeste), enquanto o Verdão contratou Merentiel (Defensa y Justicia), López (Lanús) e Bruno Tabata (Sporting).

Dos 20 clubes da Série A do Brasileirão, 12 contrataram mais jogadores do que liberaram nesta janela de transferências.

Colaboraram: Diego Iwata, Lucas Musetti, Arthur Sandes, Thiago Braga, Victor Martins, Alexandre Araújo e Eduardo Nunes.