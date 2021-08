Jane Karla perde para italiana e para nas oitavas do tiro com arco

O Brasil ainda está vivo com Helcio Perilo, no individual W1 masculino. Ele compete na manhã desta segunda-feira, às 6h04, pelas oitavas de final.

A brasileira terminou a primeira rodada empatada com a italiana, em 28 a 28, mas viu a adversária se distanciar na sequência da competição. A derrota também significa o fim da trajetória da família Gogel em Tóquio, já que a filha de Jane, Lethicia Lacerda já foi eliminada no tênis de mesa.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A brasileira Jane Karla se despediu das Paralimpíadas de Tóquio neste domingo (29). Ela perdeu para a italiana Eleonora Sarti por 146 a 140 nas oitavas de final do individual feminino do tiro com arco composto.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.