Jajá do Wake faz história como primeiro amazonense a vencer etapa do Brasileiro de Wakeboard

Manaus/AM - Jair Paulino, o “Jajá do Wake”, é o primeiro amazonense a conquistar uma etapa do Brasileiro de Wakeboard em casa. O segundo circuito da competição nacional, aconteceu às margens do rio Tarumã, em Manaus, no fim de semana. Com o apoio do Governo do Amazonas, o atleta indígena, de 18 anos de idade, segue para a terceira participação consecutiva no Mundial de Wakeboard.

Com a vitória na 2ª etapa do Brasileiro de Wakeboard, realizada em Manaus, o amazonense se prepara para disputar a terceira e decisiva etapa programada para setembro, em Brasília. A competição promete ser uma disputa acirrada entre Jajá, o mineiro Henrique Daibert e Gustavo Machado de Curitiba.

“Essa vitória foi uma realização, pois nunca tinha ganhado uma etapa no Brasileiro na categoria profissional e vencer em casa é gratificante, agora sou primeiro amazonense a conquistar esse título”, disse Jair Paulino.

Além das vitórias em solo brasileiro, Jajá tem se destacado também no cenário internacional. Desde 2019, ele faz parte da Seleção Brasileira de Wakeboard, representando o país em grandes competições ao redor do mundo. Em 2019, com apenas 14 anos, Jajá conquistou o 7° lugar no Mundial de Wakeboard em Abu Dhabi. No ano de 2022, com 17 anos, ele alcançou o posto de vice-campeão mundial na Itália.

Atualmente, aos 18 anos, Jajá se prepara para uma nova empreitada internacional, embarcando em uma maratona de treinamentos em São Paulo a partir do dia 22 de agosto. Seu objetivo é se preparar da melhor forma possível para sua terceira participação consecutiva no World Wakeboard Championship (WWA), que acontece de 31 de agosto a 3 de setembro, em Ferreira de Zêzere, Portugal.