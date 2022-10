Já na Libertadores de 2023, Flamengo enfrenta América-MG com time reserva

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo visita o América-MG no estádio Independência, em Belo Horizonte, neste sábado (22), pelo Campeonato Brasileiro, três dias após vencer a Copa do Brasil, nas cobranças alternadas contra o Corinthians. O clube carioca garantiu classificação direta para a Taça Libertadores de 2023, e o técnico Dorival Júnior adiantou na quinta-feira (20) que escalará reservas nesta 33ª rodada.

A equipe rubro-negra se reapresentou para treinamento nesta sexta-feira (21), após a comemoração do título com churrasco no Centro de Treinamento do Ninho Urubu.

Com chances mínimas de título no Brasileiro, apesar da terceira colocação, Dorival mira a final da Libertares contra o Athletico-PR marcada para o dia 29. O elenco principal deve ser poupado também contra o Santos, na partida da próxima terça (25).

Dos titulares, devem restar na formação inicial o goleiro Santos e o volante João Gomes, suspenso na final da Copa do Brasil.

Dorival Júnior deve entrar em campo com: Santos; Ayrton Lucas, Fabrício Bruno, Pablo, Matheuzinho; João Gomes, Matheus França, Diego, Victor Hugo; Everton Cebolinha, Marinho.

A vitória do Flamengo na Copa do Brasil abriu mais duas vagas classificatórias para a Libertadores e colocou o América-MG na disputa. Oitavo colocado, o clube de Belo Horizonte encerrou a preparação para a partida contra o Flamengo nesta sexta-feira (21). Os defensores Lucas Kal e Cáceres retornam ao time do técnico Vagner Mancini.

O atacante Everaldo se recupera de lesão sentida durante treinamento antes da derrota para o Fortaleza por 2 a 1 no último sábado (15). Ele ainda é dúvida para a partida.

Mancini deve escalar: Cavichioli; Cáceres (Patric), Éder, Iago Maidana e Marlon (Danilo Avelar); Juninho, Alê e Lucas Kal; Matheusinho, Felipe Azevedo e Henrique Almeida.

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Horário: Às 19h (de Brasília) deste sábado (22)

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: Premiere