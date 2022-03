Ituano vence o Bragantino e depende de si para ir às quartas do Paulistão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em partida realizada no estádio Novelli Júnior, na cidade de Itu, em SP, o Ituano venceu o Bragantino neste domingo (13), pelo placar de 2 a 0. Agora, a equipe assume a vice-liderança do Grupo C, com 18 pontos, e depende apenas de si para seguir à próxima fase do Campeonato Paulista.

No confronto, os gols do Ituano foram marcados pelo jogador Gabriel Barros, que deixou o banco de reservas e brilhou ao balançar o fundo das redes duas vezes.

O Bragantino, já classificado às quartas, segue líder do Grupo D, com 19 pontos, seguido por Santo André, com 12, Santos, com 10, e Ponte Preta -rebaixado-, com 8.

Os times voltam no próximo domingo (19) para realizarem a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O Ituano visita a Ponte Preta, às 16h, no estádio Moisés Lucarelli. O Bragantino tem um confronto com o Palmeiras, no mesmo horário, no estádio Nabi Abi Chedid.

Botafogo-SP bate o Novorizontino e disputa vaga às quartas do Grupo C com o Ituano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No outro duelo deste domingo, o Botafogo-SP venceu o Novorizontino, de virada, por 2 a 1, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

Aos 27 minutos, Danielzinho abriu o placar para o Novorizontino. Atrás do rival, o Botafogo-SP busco o empate com Bruno Michel, aos 37 minutos, e teve a chance de ampliar, mas Bruno Michel perdeu o pênalti com uma cobrança no travessão. No segundo tempo, o Botafogo marcou mais um, de pênalti, com Matheus Carvalho e fechou a conta da partida.

Já rebaixado, o Novorizontino enfrenta o Corinthians no domingo (19), às 16h, no estádio Jorge Ismael de Biasi. Ainda em busca da classificação, o Botafogo, que disputa a vice-liderança com o Ituano no Grupo C, onde o Palmeiras é líder, visita o São Paulo, às 16h, no Morumbi.