Ituano vence Novorizontino por 2 a 0 ao estrear no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ituano estreou no Campeonato Paulista com vitória por 2 a 0 sobre o Novorizontino nesta quarta-feira (26), no estádio Novelli Júnior. Depois de ter enfileirado boas chances no primeiro tempo, o clube rubro-negro conseguiu abrir o placar aos 16 minutos da etapa final, com Aylon. Na sequência, a arbitragem anotou pênalti com auxílio do VAR por toque de mão de Bruno Aguiar após finalização de Rafael Elias. O atacante que rendeu a penalidade foi para a cobrança e ampliou a vantagem. No domingo (30), o time de Itu visitará o São Paulo, enquanto a equipe de Novo Horizonte receberá o Mirassol.

Mirassol recebe o Bragantino sob expectativa de nova boa campanha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Semifinalista nas duas últimas edições do Campeonato Paulista, o Mirassol tem motivos para crer em uma nova boa campanha, que se inicia em confronto com o Red Bull Bragantino às 20h desta quinta-feira (27), em casa. O time de Eduardo Baptista chega reforçado à competição, com novos contratados, caso do velho conhecido Camilo, jogadores que retornaram após período de empréstimo, como Luis Oyama, e nove atletas promovidos da base que se destacaram na Copinha. O Bragantino, por sua vez, também se reforçou, com Hyoran, Sorriso e Hurtado, mas eles ainda não estão aptos para estrear.

São Bernardo estreia no Paulista com vitória sobre o Água Santa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Bernardo venceu o Água Santa por 1 a 0 em jogo pegado e sob forte calor na tarde desta quarta-feira (26), no estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP). O gol da vitória na estreia no Campeonato Paulista foi marcado por Paulinho Moccelin, ainda no primeiro tempo, em finalização da entrada da área após passe do também estreante Silvinho. Agora na ponta do grupo B, o time bernardense se prepara para pegar o Palmeiras no sábado (29). No mesmo dia, o clube de Sérgio Guedes, também recém-promovido à elite do Estadual, vai tentar a recuperação contra a Ferroviária.