Ituano e Mirassol ficam no empate em um belo jogo pelo Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ituano e Mirassol surpreenderam na partida entre as equipes neste domingo (7), no estádio Novelli Júnior. Além do empate em 1 a 1, o jogo teve pênaltis e vários lances perdidos. A equipe do Mirassol abriu o placar aos sete minutos do primeiro tempo. Pedro Lucas, de pênalti, deslocou o goleiro Edson e marcou para o clube verde-amarelo. O Ituano foi para cima, deu trabalho e perdeu, ao menos, três gols inacreditáveis. Na volta do segundo tempo, o Mirassol mandava na partida e caminhava para a vitória, mas o improvável aconteceu. Em um cruzamento no na área do Ituano aos 34 minutos, o zagueiro Danilo em um bate-rebate na área, marcou um gol contra. Com a vitória, o Ituano, com sete pontos, lidera o Grupo C. Na próxima fase enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, às 19h. O Mirassol, com cinco, é líder do Grupo D. O tricolor do interior tem pela frente um duelo contra o Inter de Limeira, no estádio Maião, às 19h.