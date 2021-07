Italo revela mantra pelo ouro olímpico e dedica título nas Olimpíadas à avó

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Italo Ferreira já comemorava antes mesmo de dar o tempo do fim da prova. Remava em direção à areia, sorrindo e gritando pela alegria de ser o primeiro medalhista de ouro da história do surfe em Olimpíadas e também o primeiro brasileiro a conquistar o topo do pódio em Tóquio. Abraçado e alçado aos ares, Italo tinha o mundo. E foi justamente isso o que ele disse ao sair da água.

"Eu vim com uma frase: 'Diz amém que o ouro vem', e veio. Acreditei, treinei muito. Eu queria que minha avó estivesse viva para ver isso. Ver aquilo que me tornei, o que fiz pelos meus pais, para aqueles que estão ao meu redor. Eu sonhei bastante com isso, todo dia eu orei às 3h para que eu realizasse esse sonho", disse, em entrevista à TV Globo, nesta terça-feira (27).

De Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, para o mundo, Italo até disse que nem queria esperar para receber a medalha. Queria mesmo era volta para casa e abraçar a todos.

"Eu não queria nem pegar minha medalha, queria voltar pra dar um abraço em cada um devocês. Recebi uma força imensa, sei que é madrugada agora lá. Obrigado pela torcida e a gente se vê no Brasil", falou.

"Não só o surfe, mas o skate também fez história com as meninas e os meninos. Tá todo mundo de parabéns. A gente fez história. Eu ficava torcendo, assistindo à galera, quase quebrei a mesa para a galera tentar ganhar a medalha de ouro. E aí eu falei Agora é minha vez. Eu cheguei na final e deu tudo certo."