Ítalo reforça postura ofensiva do Manauara para a grande final do Barezão

A confiança do camisa 7 passa muito pelo que foi apresentado pelo Robô ao longo da campanha. O clube tem o melhor ataque da competição, com 29 gols marcados, e consegue aliar com um sólido sistema defensivo, que poucas vezes foi vazado no torneio.

“Nosso grupo é muito focado. Desde o começo do campeonato, a gente sempre teve uma ideia de jogo, e agora por circunstâncias, pela situação que está, vai ser algo diferente. Agora temos que propor o jogo, pra poder buscar a vitória, mas acho que a cabeça do grupo está boa, todos os jogadores são bem experientes e já viveram esses momentos, estão preparados para vivenciar essa situação”, disse.

Ou seja, ao Robô da Amazônia só interessa vencer durante os 90 minutos para sacramentar a tão sonhada conquista. O volante Ítalo, um dos pilares do time de Cristian de Souza, sabe da necessidade do resultado positivo e afirmou que a equipe terá que tomar a iniciativa se quiser sair vencedor.

Manaus/AM - Neste sábado (22), Amazonas e Manauara se reencontram para definir o grande campeão inédito do Campeonato Amazonense de 2023. A bola rola às 15h30, no estádio Carlos Zamith.

