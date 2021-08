Italo pega Slater nas oitavas da etapa do México; Medina também avança

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Medina e Italo Ferreira estão classificados para as oitavas de final da etapa do México do Mundial de Surfe. Eles venceram suas baterias em prova disputada nesta quarta-feira (11), na praia Barra de la Cruz.

Medina, líder do ranking, superou o francês Michel Bourez, enquanto Italo, vice-líder, levou a melhor sobre o australiano Wade Carmichael. Quem decepcionou no México foi o terceiro colocado Filipe Toledo, derrotado por Rio Waida, surfista da Indonésia.

Entre os brasileiros, Deivid Silva, Yago Dora, Jadson André e Mateus Herdy também garantiram vaga entre os 16 melhores da etapa, enquanto Miguel Pupo, Peterson Crisanto, Caio Ibelli e Adriano de Silva ficaram pelo caminho no terceiro round.

Os duelos das oitavas já estão definidos. O brasileiro bicampeão mundial irá encarar o australiano Ethan Ewing, enquanto o medalhista de ouro em Tóquio-2020 terá um pedrada pela frente: Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial.

Já Deivid Silva encara Kolohe Andino, e Yago Dora enfrenta o português Frederico Morais. Na última bateria do dia, haverá um confronto brasileiro: entre Jadson André e Mateus Herdy.

As oitavas de final do circuito masculino acontecem já a partir desta quinta (12). A expectativa é que a etapa do México seja encerrada na sexta-feira (13).