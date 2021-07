Ítalo Ferreira vence neozelandês com tranquilidade e vai às quartas em Tóquio

Na bateria anterior, o bicampeão mundial Gabriel Medina venceu o australiano Julian Wilson nas oitavas e também avançou. A dupla de brasileiros voltará ao mar ainda nesta segunda, quando as quartas terão início às 19h (de Brasília), já manhã de terça (27) no Japão.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ítalo Ferreira vai disputar as quartas de final do surfe masculino nas Olimpíadas de Tóquio-2020. Campeão mundial em 2019, o brasileiro venceu o neozelandês Billy Stairmand nas oitavas da competição, nesta segunda-feira (26).

