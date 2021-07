Italo Ferreira vai à final do surfe e tenta evitar erros contra algoz de Medina

A decisão do surfe masculino está marcada para as 3h46 desta terça (horário de Brasília). Antes, às 2h16 (também no fuso de Brasília), acontecerá a bateria pelo bronze entre Medina e Owen Wright.

Seu adversário também falou com jornalistas após se classificar. “Foi um dos momentos mais felizes da minha carreira no surfe”, afirmou Kanoa, em português. Ele aprendeu o idioma em Portugal, onde morou muito tempo e, segundo contou entrevistas, recebeu muita ajuda de seus amigos de surfe.

