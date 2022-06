Italo Ferreira confirma favoritismo e avança às oitavas em Saquarema

Sol Aguirre surpreendeu e terminou em segundo lugar na bateria. Ela somou 9.90 com as duas notas.

Logo no início da bateria, Tati conseguiu pegar uma onda muito boa e com suas manobras tirou 6.67. Faltando cerca de 16 minutos para o fim da prova, ela conseguiu outra boa onda e sua segunda nota foi 4.10 -um total de 10.77.

A primeira brasileira a entrar na água no primeiro dia da etapa de Saquarema, no Rio de Janeiro, foi Tatiana Weston-Webb, e ela venceu Carissa Moore, havaiana pentacampeã mundial, e Sol Aguirre, peruana convidada para o evento.

"É muito bom, sem dúvida. Gosto de competir com a torcida. Estar no Brasil é incrível, porque tenho suporte dos brasileiros e tenho uma equipe incrível aqui. Agora é só fazer minha parte dentro d'água", disse Italo à reportagem da WSL.

Matthew McGillivray ficou com a segunda posição com 9.00 (4.83 na primeira onda e 4.17 na segunda).

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Italo Ferreira confirmou seu favoritismo e venceu o sul-africano Matthew McGillivray e o compatriota João Chianca, na primeira rodada da etapa de Saquarema, no Rio de Janeiro, do Circuito Mundial de Surfe da WSL (Liga Mundial de Surfe).

