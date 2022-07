Ítalo, Dora e Samuel vão às quartas, e Tati avança à semifinal de J-Bay

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil segue com quatro representantes na etapa de Jeffreys Bay (África do Sul), a nona do circuito mundial de surfe (WSL, sigla em inglês). Após avançar na repescagem no início do segundo dia competição, o campeão olímpico Ítalo Ferreira se classificou às quartas após vencer o norte-americano Nat Young. Yago Dora e Samuel Pupo seguem firme em busca do título: Dora superou nas oitavas o compatriota Filipe Toledo, líder do ranking; e o estreante Samuel Puppo levou a melhor sobre o australiano Callum Robson. Mesmo deixando a etapa mais cedo, Filipinho segue liderando o circuito mundial. Na disputa feminina, a gaúcha Tatiana Weston-Webb superou a costarriquenta Brisa Hennessy e assegurou presença nas semifinais. As informações são da Agência Brasil.

A competição prossegue na madrugada desta sexta-feira (15), com as quartas masculinas e as semifinais femininas, e pode ser que a etapa sul-africana chegue ao fim no mesmo dia, dependendo das condições do mar. A disputa é transmitida ao vivo no site da WSL. A primeira bateria das quartas será entre o paulista Samuel Pupo e o australiano Jack Robinson, vice-líder do ranking. Em seguida, terá reedição da final olímpica, em clima de revanche: campeão nos Jogos de Tóquio, Ítalo vai encarar o japonês Kanoa Igarashi. Na sequência, o catarinense Yago Dora terá pela frente o australiano Connor O’Leary na terceira bateria. Fechando as quartas, o australiano Ethan Ewing medirá forças com o sul-africano Jordy Smith.

Na semi feminina, Tati Weston Webb encara Carissa Moore, líder do ranking, na segunda bateria. Será a quarta semi da brasileira contra a havaiana. Quem se classificar enfrentará a vencedora da outra semi 100% australiana, entre Stephanie Guilmore e Tyler Wright.

O dia começou com cinco brasileiros disputando a repescagem, e somente Jadson André ficou pelo caminho, ao perder para o norte-americano Griffin Colapinto por 15,00 a 11,03 na quinta bateria. Depois de perderem ontem na estreia, Filipinho, Miguel Pupo, Ítalo Ferreira e Caio Ibelli foram bem na repescagem e se garantiram nas oitavas, que ocorreram na sequência.

RESULTADOS DESTA QUINTA-FEIRA (14)

MASCULINO - oitavas de final

Bateria 1 - Yago Dora (BRA) 15,17 x 12,83 Filipe Toledo (BRA)

Bateria 2 - Jack Robinson (AUS) 15,77 x 12,87 Kelly Slater (EUA)

Bateria 3 - Samuel Pupo (BRA) 16,94 x 11,00 Callum Robson (AUS)

Bateria 4 - Italo Ferreira (BRA) 17,64 x 14,74 Nat Young (EUA)

Bateria 5 - Kanoa Igarashi (JPN) 16,26 x 11,77 Caio Ibelli (BRA)

Bateria 6 - Connor O`Leary (AUS) 12,77 x 11,97 Miguel Pupo (BRA)

Bateria 7 - Jordy Smith (AFR) 16,77 x 7,27 Griffin Colapinto (EUA)

Bateria 8 - Ethan Ewing (AUS) 15,76 x 14,00 Matthew McGillivray (AFR)

FEMININO - quartas de final

Bateria 1 - Tyler Wright (AUS) 14,00 x 11,76 Johanne Defay (FRA)

Bateria 2 - Stephanie Gilmore (AUS) 16,26 x 12,17 Gabriela Bryan (HAV)

Bateria 3 - Carissa Moore (HAV) 14,50 x 7,83 Caroline Marks (EUA)

Bateria 4 - Tatiana Weston-Webb (BRA) 17,20 x 13,67 Brisa Hennessy (CRI)

PROGRAMAÇÃO DESTA SEXTA-FEIRA (15)

MASCULINO – quartas de final

Bateria 1- Jack Robinson (AUS) x Samuel Pupo (BRA)

Bateria 2 - Italo Ferreira (BRA) x Kanoa Igarashi (JPN)

Bateria 3 - Connor O´Leary (AUS) x Yago Dora (BRA)

Bateria 4 - Ethan Ewing (AUS) x Jordy Smith (AFR)

FEMININO – semifinais

Bateria 1 - Stephanie Gilmore (AUS) x Tyler Wright (AUS)

Bateria 2 - Carissa Moore (HAV) x Tatiana Weston-Webb (BRA)