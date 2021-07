Italo avança junto com Medina às semifinais, e Brasil já tem medalha garantida no surfe

Medina bateu o francês Michel Bourez após conseguir um nove com um aéreo incrível e encerrar a bateria com 15.33. Ele terminou a manobra comemorando e mandando beijo.

TÓQUIO, JAPÃO (FOLHAPRESS) - Com grandes manobras, Gabriel Medina e Italo Ferreira conquistaram vaga nas semifinais nas Olimpíadas, na manhã japonesa desta terça-feira (27), ainda noite de segunda (26) no Brasil. Dessa forma, já garantiram pelo menos uma medalha para o Brasil na estreia do surfe.

