Itália vence a Áustria na prorrogação e avança às quartas de final da Eurocopa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Foi com mais sufoco do que o previsto, mas a Itália está nas quartas de final da Eurocopa. Na tarde deste sábado (26), a seleção italiana precisou da prorrogação para vencer a Áustria por 2 a 1, em Wembley, e avançar na competição. Pessina e Chiesa marcaram os gols da vitória; Kalajdzic descontou para os austríacos.

Após campanha impecável de 100% de aproveitamento e nenhum gol sofrido na Euro, a Itália chegou ao confronto desde sábado como ampla favorita. Em campo, no entanto, a superioridade só veio no tempo extra, após mudanças do técnico Roberto Mancini. A Áustria, que chegou a ter um gol anulado ainda no tempo normal, quebrou a sequência de dez jogos dos italianos sem sofrer gol — foram 1159 minutos no total.

Este é o 31º jogo consecutivo sem derrota da Itália. A seleção comandada por Roberto Mancini não é derrotada desde setembro de 2018. Agora, a Itália aguarda o vencedor de Bélgica x Portugal, que se enfrentam amanhã, em Sevilha.

JOGO

Não foi por falta de tentativas que o gol demorou para sair em Wembley. Considerada a favorita no confronto, a Itália partiu para cima desde o início e criou ao menos três boas chances para marcar ainda no primeiro tempo. A melhor delas, aos 31 minutos, quando Immobile acertou a trave com um chute de fora da área — a bola explodiu na trave, enquanto o goleiro Bachmannn ficou apenas olhando.

O segundo tempo trouxe novas chances, mas nenhuma delas tirou o zero do placar. Aos 19, porém, um susto nos italianos: Arnautovic recebeu passe de Alaba dentro da área e completou de cabeça para o gol. O árbitro de vídeo, no entanto, apontou impedimento do atacante austríaco na jogada.

Se o tempo regulamentar foi de 0 a 0, a prorrogação logo tratou de mudar isso. Aos quatro minutos, Chiesa recebeu passe de Spinazzola e, livre de marcação, chutou cruzado para marcar.

Aos 14, veio o segundo. Acerbi recebeu na área e, mesmo desequilibrado, conseguiu acionar Pessiona, que se livrou da marcação e finalizou no canto esquerdo para ampliar.

Quando o resultado já parecia definido, a Áustria colocou emoção no jogo. Isso porque, aos oito minutos do segundo tempo da prorrogação, Kalajdzic completou de peixinho uma cobrança de escanteio e diminuiu. O final foi dramático para os italianos, mas terminou com a vaga para as quartas de final.