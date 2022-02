Isla vai para balada após relatar mal-estar e será multado pelo Flamengo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo anunciou no início da madrugada desta segunda-feira (28) que irá advertir e multar o lateral-direito Mauricio Isla.

O jogador chileno foi dispensado da partida de domingo (27), contra o Resende, pelo Campeonato Carioca, que acabou empatada em 2 a 2, por ter relatado diversos sintomas que o impossibilitavam de ir para o jogo. Ele foi retirado da lista de relacionados e fez apenas exercícios leves.

No entanto, Isla postou fotos e vídeos em suas redes sociais pulando e dançando em uma balada no mesmo dia. As publicações logo repercutiram e fizeram com que o clube rubro-negro se pronunciasse.

Isla tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2022. Ele passou de titular da equipe para terceiro reserva desde a chegada do treinador português Paulo Sousa. Sua chance de seguir no clube carioca é muito baixa.

Desde que chegou ao Flamengo, em 2020, Isla atuou em 73 partidas, nunca marcou um gol e deu nove assistências.