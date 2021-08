Isaquias Queiroz e Godmann ficam em 3º e vão disputar quartas na canoagem

As duas primeiras duplas de cada bateria vão direto para as semis. As demais se classificam para as quartas de final.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dono de três medalhas olímpicas, Isaquias Queiroz estreou na noite deste domingo (1º) nas Olimpíadas de Tóquio. Ele e Jacky Godmann se classificaram para as quartas de final do C2 1000m na canoagem de velocidade.

