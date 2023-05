Irmãos zagueiros reprovados pelo Santos se destacam no Palmeiras

Os irmãos começaram na escolinha de futsal do Flavio Antunes, ex-jogador do Santos. Flavinho indicou a dupla ao Peixe e lamenta que o clube da cidade não tenha valorizado os talentos que hoje estão no rival.

Naves foi para a Portuguesa Santista antes de chegar no Palmeiras. Ruan foi aprovado no Atlético-MG, mas a distância impediu o acordo e o Verdão se tornou o destino.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.