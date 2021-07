Invicto há seis jogos, Ceará visita o Cuiabá

O Ceará já não conta mais com o centroavante Saulo Mineiro, vendido ao Yokohama Marinos, do Japão. O Vozão terá o seguinte time: Richard; Buiú, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Marlon, Lima, Vina e Mendoza; Jael.

Para encarar o Ceará, o técnico Jorginho não deve contar com os meio-campistas Yuri Lima e Camilo, contundidos. O Cuiabá deve ir a campo com a seguinte formação: Walter; João Lucas, Marlllon, Paulão, Uendel; Auremir, Uillian Correia, Pepê; Clayson, Danilo Gomes, Elton.

A última derrota do Ceará aconteceu no dia 17 de junho para o Bahia. Depois disso, empatou quatro vezes e venceu duas. O fato de também não ter levado gol nas últimas três partias também serve de comemoração para o time de Guto Ferreira.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.