Invicto há nove jogos, América-MG visita o Cuiabá

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O América-MG enfrenta o Cuiabá nesta quarta-feira (28), às 21h, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Invictos há mais de dois meses, os mineiros têm pela frente um adversário que luta contra o rebaixamento para a Série B.

A última derrota do América-MG no Brasileirão aconteceu no dia 21 de julho para o Palmeiras, no estádio Independência. Depois disso, vieram seis vitórias e três empates que valeram uma reviravolta na competição. O Coelho ocupa, agora, o oitavo lugar, com 39 pontos, e está próximo da zona de classificação para a Libertadores.

Com a segunda melhor campanha do returno, atrás apenas do Internacional, o América-MG vem de vitória em casa sobre o Corinthians. Mas para manter o embalo, terá o problema do desfalque do centroavante Wellington Paulista, contundido. Em compensação, o meio-campista Lucas Kal e o atacante Everaldo estão de volta.

Com isso, Vagner Mancini deve mandar o seguinte time a campo na Arena Pantanal: Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres, Éder, Iago Maidana e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Felipe Azevedo, Henrique Almeida e Everaldo.

O Cuiabá, no entanto, está brigando nas últimas colocações do Brasileiro. Com 27 pontos, o time dirigido pelo português António Oliveira está em 18º lugar e precisa torcer contra o Coritiba para deixar a zona da degola. Porém, a má fase da equipe não permite sonhar tanto. Nas últimas cinco partidas, foram apenas quatro pontos conquistados.

Para o duelo, o Cuiabá contará com o retorno do atacante Valdivia e do meio-campista Pepê. O time para encarar o América-MG deve ser o seguinte: João Carlos; Marllon, Joaquim e Alan Empereur; Daniel Guedes, Marcão, Pepê e Igor Cariús; Rodriguinho, Valdivia e Deyverson.

Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Horário: 21h (de Brasília) desta quarta-feira (28)

Juiz: Dyorgenes José Padovani de Andrade (ES)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Transmissão: Premiere