Internado, Pelé assiste a jogo entre Brasil e Argentina no futebol feminino

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelé segue internado no Hospital Albert Einstein em recuperação de uma cirurgia realizada para a retirada de um tumor no cólon direito. Em uma foto publicada por sua filha Kely Nascimento, o ídolo brasileiro aparece assistindo ao jogo entre Brasil e Argentina, do futebol feminino.

"Assistindo à Rainha. Brasil x Argentina; Futebol = remédio", escreveu ela.

Esta não é a primeira vez que Kely posta detalhes sobre o estado de saúde do pai, que está internado desde o dia 31 de agosto. Recentemente, ela mostrou um pouco de um procedimento de fisioterapia que o Rei do Futebol está fazendo neste processo de recuperação.

Conforme o boletim da última sexta-feira (17), Pelé precisou voltar à UTI devido uma instabilidade respiratória. Mas, depois que a situação foi controlada, ele seguiu em tratamento na semi-intensiva.

Em uma publicação feita em seu perfil nas redes sociais, Edson 'deu socos no ar' em comemoração a sua recuperação: "Como podem ver, estou dando socos no ar em comemoração a cada dia melhor. O bom humor é o melhor remédio e isso eu tenho de sobra. Não poderia ser diferente. É tanto carinho que tenho recebido, que estou com o coração cheio de gratidão."